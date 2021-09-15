Южнокорейские военные сообщили детали полета выпущенных из КНДР ракет

Северокорейские баллистические ракеты преодолели расстояние порядка 800 километров, сообщил Комитет начальников штабов Республики Корея.

По информации военных, две баллистические ракеты были выпущены с территории Корейской Народно-Демократической Республики с промежутком в несколько минут. Предположительно, снаряды могли упасть за пределами исключительной экономической зоны Японии. В пресс-релизе также указывается, что максимальная высота полета снарядов составила 60 километров.

Северная Корея уже пятый раз в этом году проводит испытания вооружений. В конце прошлой недели в республике протестировали новую крылатую ракету большой дальности. В связи с произошедшим Вооруженные силы Республики Корея были приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, южнокорейские военные отработали запуск собственной баллистической ракеты с подводной лодки.