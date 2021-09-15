В ПФР рассказали о новых условиях получения надбавки за «сельский стаж»

В Пенсионном фонде России объяснили, что специальная 25% надбавка за «сельский стаж» сохранится даже при переезде в город. Повышенная выплата останется и в том случае, если поселение, в котором проживают пенсионеры, преобразуют в городскую территорию. Такая норма начнет действовать с 2022 года.

Пожилым людям, которым ранее из-за переезда отменили надбавку, выплату вернут со следующего года. Обращаться в ПФР и писать заявление не потребуется — перерасчет осуществят автоматически.

«В 2021 году надбавка составляет 1511,12 рубля. Для ее получения необходимо быть получателем страховой пенсии по старости или по инвалидности, иметь стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, проживать на селе и не работать», — указано на сайте ПФР.

Стоит отметить, что на получение дополнительной выплаты могут претендовать только те пенсионеры, которые трудились в сельскохозяйственных организациях.

Ранее адвокат Алексей Гавришев сообщил, что ко Дню пожилого человека (1 октября) пенсионерам в России начислят дополнительные выплаты. Решение о размере пособия будут принимать региональные власти.