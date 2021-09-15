Карантин для бюллетеня: Памфилова рассказала о голосовании в «красных зонах» больниц

Пациенты, проходящие лечение от коронавируса в «красных зонах» больниц, смогут проголосовать на предстоящих выборах. Бюллетень в таком случае будет храниться 14 дней «на карантине», чтобы не допустить распространение инфекции. Об этом рассказала в интервью «Российской газете» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Все бюллетени, использованные членами УИК при голосовании в «красной зоне», упаковываются в сейф-пакеты, которые остаются в «красной зоне» в течение 14 дней. Потом после обеззараживания передаются в ТИК на хранение», — сообщила Памфилова

При этом протоколы об итогах голосования в больницах сразу будут переданы по технической связи в ТИК. Памфилова заверила, что «тайна голосования, и безопасность будут полностью обеспечены».

Глава ЦИК заявила, что не является сторонницей идеи голосования в «красных зонах». Однако, по ее словам, поступило много заявок от медперсонала и пациентов с желанием сделать свой выбор в ближайшие выходные.

«Мы очень аккуратно к этому подходим. Будут временные комиссии — исключительно из тех, кто работает в «красной» зоне», — заявила председатель

Ранее в ЦИК РФ заявляли о возможности создания временных избирательных участков в закрытых медицинских учреждениях.

Напомним, что с 17 по 19 сентября в России пройдут выборы различного уровня, в том числе депутатов Госдумы VIII созыва.