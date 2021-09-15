Глава МИД России не исключил новых нападок Запада на «Северный поток — 2»

Нападки на «Северный поток — 2» со стороны Запада продолжатся, и в этом нет никаких сомнений, заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Больше всего против газопровода выступают страны Прибалтики, Польша и некоторые страны ЕС, которые руководствуют антироссийскими мотивами. Об этом министр заявил журналистам по итогам совместного заседания совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Душанбе.

«Я не сомневаюсь, что продолжатся попытки на этот газопровод нападать. Наиболее рьяно против него выступает меньшинство, но это меньшинство агрессивное», — уточнил Лавров.

Ранее дипломат потребовал от США ответа касательно вмешательства в российские выборы. По словам Лаврова, американский посол Джон Салливан получил от МИД РФ серьезные данные для изучения ситуации.