«Все равно будет мало»: депутаты Верховной рады пожаловались на зарплату

Депутаты Верховной рады признались, что им не хватает текущей зарплаты для поддержания комфортного уровня жизни. Некоторые из них периодически обращаются к накопленным средствам, пишет портал Hromadske.

В ходе опроса журналисты выяснили, сколько украинские парламентарии тратят ежемесячно. Депутат от фракции «Голос» Кира Рудик заявила, что зарабатывает $2000 в месяц (146 тыс. руб.), однако считает это слишком маленьким доходом. По ее словам, ей все равно приходится залезать в «кубышку», поскольку зарплаты депутата не всегда хватает на жизнь.

Член фракции «Слуга Народа» Михаил Радуцкий поделился, что вместе с женой тратит около 125 тысяч гривен (340 тыс. руб.) ежемесячно. Причем большую часть из этих средств он берет из сбережений, полученных от продажи бизнеса еще до избрания депутатом.

«У нас есть деньги на отдых, я не жалуюсь, что мы плохо живем», — заверил Радуцкий.

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В свою очередь народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Илья Кива подчеркнул, что и не рассчитывает на крупные суммы, а живет на те деньги, которые ему «дает Господь».

«Люди созданы из греха и порока. Сколько денег не давай, все равно будет мало!» — выразил мнение парламентарий.

Кива иронично добавил, что его доход зависит от того, насколько он «был хорошим дядей в этом году».

«Он [Бог] дает мне зарплату народного депутата Украины», — заверил украинский политик.

По данным KP.UA, ежемесячный оклад украинского депутата составляет 19,2 тыс. гривен без вычета налогов (52,4 тыс. руб.). Дополнительно к этой сумме парламентарии получают возмещение расходов, связанных с выполнением своих полномочий, которое примерно равно окладу. В общей сложности зарплаты в Верховной раде оцениваются в 40 тысяч грн (109 тыс. руб.).

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что 15 сентября правительство утвердит проект государственного бюджета на 2022 год с дефицитом 3,5% ВВП. По его словам, курс гривны будет заложен в размере 28,6-28,7 гривен за $1.