Лавров заявил, что ждет ответа от США по вопросу вмешательства в выборы

Россия ожидает объяснений от США в вопросе о вмешательстве в выборы, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам главы ведомства, 10 сентября посла США в РФ Джона Салливана вызвали на беседу по проблеме американского вмешательства в российские выборы и передали ему «достаточно серьезные» данные.

«Вот и все. Ждем ответа от наших американских коллег, почему так происходит», — рассказал Лавров представителям СМИ.

Речь идет об отказе некоторых зарубежных сайтов убрать запрещенный контент, уточнил министр, но подробностей ситуации не привел.

Думские выборы в России состоятся с 17 по 19 сентября.