«Нужны тысячи рабочих мест»: оренбуржцы о создании новой особой экономической зоны

Правительство РФ одобрило создание в Оренбургской области особой экономической зоны (ОЭЗ), которую последний год настойчиво лоббировали региональные власти во главе с губернатором Денисом Паслером. Радостной новостью глава Оренбуржья поделился в Instagram.

Отмечается, что ОЭЗ расположится на 560 гектарах земли, треть этой территории будет принадлежать Орску, остальное — областной столице. К участкам правительство региона проведет коммунальные сети, автомобильные и железнодорожные пути, а также обустроит инженерную инфраструктуру. А вот последующее развитие производства в особых зонах возьмут на себя инвесторы.

Причем в Оренбуржье не теряли времени даром, пока ждали одобрения проекта федеральными чиновниками. Там нашли уже 16 резидентов, готовых приступить к освоению территории.

«Особая экономическая зона станет фундаментом для привлечения инвестиций во все сектора экономики региона. Сегодня в области есть нехватка современных промышленных площадок с подведенной инженерной инфраструктурой. Резидентами особой экономической зоны к 2030 году будет создано более 900 новых рабочих мест и отчислено 3,6 млрд руб. налогов и сборов в бюджеты всех уровней», — поделился губернатор.

Привлекательность нового проекта для резидентов заключается в том, что на территории ОЭЗ для них будет действовать ряд льгот. В основном это налоговые преференции, которые освобождают предприятия от уплаты земельного и имущественного налога на срок до десяти лет, а также устанавливают для них пониженную ставку налога на прибыль.

В Оренбуржье особая экономическая зона призвана в первую очередь решить проблему оттока населения из региона, рассказала «Политике Сегодня» областной сенатор Елена Афанасьева. По ее словам, чаще всего население уезжает в такие крупные агломерации, как Самара и Москва.

«Для нас, конечно, важна конкуренция с соседними регионами. Поэтому создание ОЭЗ — это привлечение, прежде всего, инвестиций для того, чтобы легче жилось рабочим людям. А это около 500 миллионов рублей именно на создание рабочих мест. Дай Бог, чтобы это случилось, потому что это открывает перспективы того, что мы как минимум не растеряем трудоспособное население, а как максимум привлечем на свою территорию грамотные кадры для работы», — пояснила член Совфеда.

council.gov.ru / Пресс-служба Совета Федерации РФ

О том, что уровень безработицы в регионе уже достиг критических отметок, можно понять, почитав комментарии в Instagram губернатора.

«Рада за Орск. Больно смотреть на город, превратился в торговый базар. Все куда-то ездят на работу, на вахты, в соседние города»,

«Нужны тысячи рабочих мест, а не сотни. И желательно не через десять лет»,

«Очень ждем реализации проекта, у нас много специалистов в разных областях, которым требуется работа», — отметили подписчики.

Сенатор напомнила и о том, что на Оренбуржье приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы длиной почти 1,9 тысячи километров. Поэтому укрепление экономики приграничного региона является приоритетом не только для региональных, но и федеральных властей.

фото из личного архива Джона Дугана /

Еще в июле 2020 года министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что ОЭЗ «Оренбуржье» имеет стратегическое значение для защиты интересов РФ. Она позволит широко использовать потенциал транспортного коридора Европа – Западный Китай.

«Граница есть граница, и чем она будет устойчивее экономически, тем более спокойно будет чувствовать себя население, и не будет большого оттока», — подчеркнула Афанасьева.

Согласно плану властей, к концу этого десятилетия на территории ОЭЗ будет построено и реконструировано более 30 объектов инфраструктуры. В частности, туда переедет основная часть оренбургского «Завода бурового оборудования», который в данный момент располагается в центре города и не может развиваться из-за отсутствия новых подъездных путей.

Собеседница «ПС» также добавила, что у Оренбуржья благодаря созданию особой экономической зоны появится и новая «фишка» — логистический терминал.

«Вот эти территориальные особенности, которые нам дают возможность обустройства этого логистического терминала, которые будет работать на РФ и Среднюю Азию — это, так скажем, одно из новых предприятий на территории Оренбургской области», — резюмировала сенатор.

Напомним, в настоящее время в России уже функционируют 33 особых экономических зоны, где производится широкий перечень продукции от товаров народного потребления, пищевой, медицинской продукции до компьютеров, коммерческих автомобилей и судов. За 15 лет существования ОЭЗ было создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Резидентами уплачено 52,8 млрд рублей налогов во все бюджеты.