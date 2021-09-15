Лавров заявил о готовности России вести диалог с НАТО

Российская Федерация готова вести диалог с НАТО, однако он должен быть профессиональным со стороны Альянса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

По словам российского министра иностранных дел, Североатлантический альянс категорически отказывается вести диалог с Москвой по линии военных.

«Москва готова говорить, но профессионально, а не на полуистеричных тонах», — подчеркнул Лавров.

Соответствующее заявление он сделал по итогам совместного заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе.

Ранее глава внешнеполитического ведомства РФ заявил, что Украина все время что-то клянчит. Он призвал Киев иметь достоинство и перестать что-либо выпрашивать.