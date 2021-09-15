«Прекрасно понимаем русский»: Гордон осудил украинизацию советских фильмов

Украинский журналист Дмитрий Гордон, известный своими критическими заявлениями в адрес России, жестко выступил против украинского дубляжа советских фильмов.

«Не надо из нас делать идиотов. Мы все грамотные, нормальные люди, прекрасно понимаем и украинский язык, и русский», - заявил Гордон в интервью «Украина 24»

Он также добавил, что русский язык входит в число мировых достижений.

По мнению Гордона необходимо снимать качественное современное украинское кино и не жалеть денег на его создание.

Ранее, украинский телеведущий в шутку высказался о необходимости переименовать Украину в Россию-1. По его мнению это «троллинг высшего порядка».

Напомним, что новый закон об украинизации вступил в силу в июле 2021 года. Согласно документу, телеканалы должны транслировать фильмы и сериалы исключительно на украинском языке.