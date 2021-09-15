Лавров призвал украинские власти вспомнить и достоинстве

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию вокруг «Северного потока — 2».

По его словам, критика энергетического проекта постоянно исходит со стороны США. Украина искусно подхватывает эту тему, пытаясь вывести ее на качественно новый уровень истерики.

«Это у них привычка — клянчить что-то у Запада. Вот, мол, остановите, а если нет, то дайте денег, пустите нас в НАТО, ЕС. Вот клянчат и клянчат. Страна должна иметь какое-то достоинство», — сказал он.

Ранее стало известно, что строительство «Северного потока — 2» закончено. Российская компания «Газпром» рассчитывает уже в течение 2021 года поставить в Европу более 5 миллиардов кубометров газа.