Экстренные службы считают ошибку экипажа основной версией крушения МиГ-29 под Астраханью

Причиной крушения истребителя МиГ-29 в Астраханской области мог стать человеческий фактор. Экстренные службы считают эту версию катастрофы на полигоне Ашулук приоритетной.

Специалисты рассматривают несколько версий крушения военного самолета. Однако, по их словам, особенности аварии говорят о том, что пилот МиГ-29 при неустановленных обстоятельствах мог потерять ориентацию в воздушном пространстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

По этой причине воздушное судно, находясь в управляемом полете, впоследствии столкнулось с землей, добавил источник. Отстаивая версию о человеческом факторе, специалисты также указывают на то, что полет проходил в ночное время.

Напомним, что МиГ-29 разбился 18 августа в Астраханской области. Истребитель четвертого поколения совершал плановый полет и упал в безлюдном месте полигона Ашулук. Летчик, находившийся за штурвалом воздушного судна, погиб.