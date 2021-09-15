Лавров исключил спешку в вопросе признания талибов

Никто не спешит признавать движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России), заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

Вместе с тем дипломат отметил, что российская сторона поддерживает контакты с представителями новой власти в Афганистане. Ключевой вопрос для обсуждения касается снятия рисков с соседей по Центральной Азии, резюмировал он.

Обстановка в Афганистане обострилась после решения Пентагона вывести военный контингент США из региона. Талибы воспользовались ситуацией для полномасштабного штурма столицы Афганистана. Правительственные войска не оказали должного сопротивления, обеспечив беспрепятственный захват власти в Кабуле.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации