Украинский экс-министр Аваков посоветовал «послать» советника главы офиса Зеленского

Администрации лидера Украины Владимира Зеленского стоит «послать подальше» советника главы его офиса Алексея Арестовича, заявил бывший министр внутренних дел страны Арсен Аваков.

Таким образом он отреагировал на неоднозначные высказывания, которые, вероятно, задевают чувства «настоящих» патриотов. Аваков уверен, что заявление Арестовича о переименовании страны в Русь-Украину позорит ее и президента. Кроме того, бывший министр напомнил о видеоролике с участием Арестовича, где он дает интервью украинскому изданию «Апостроф» в качестве военного эксперта. Тогда советник главы офиса Зеленского сравнил так называемую Антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе с курортом для мальчиков.

«Уважаемый офис президента, даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знамение, перекрестите болезного, потом себя и пошлите этого персонажа подальше», — подчеркнул Аваков.

Сам же Арестович еще не ответил бывшему главе МВД Украины. Однако он резко прокомментировал критику идеи о переименовании государства. По его словам, противники предложения имеют умственные отклонения.