Российские конструкторы приостановили проектирование ракеты для полетов на Луну

Работы над техническим проектированием российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну приостановлены, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, конструкторы могут возобновить проектирование после уточнения программы. Прежде предполагалось, что работа завершится в октябре 2021 года.

«РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», — сказал Баранов в комментарии для РИА Новости.

Он заметил, что на данный момент дальнейшая судьба проекта зависит от решения руководства Роскосмоса. Сейчас конструкторы совместно с представителями госкорпорации ведут работу «по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», добавил Баранов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb и разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Для «Фрегата» этот старт стал сотым, подчеркнули в Роскосмосе.