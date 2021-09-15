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Российские конструкторы приостановили проектирование ракеты для полетов на Луну

Российские конструкторы приостановили проектирование ракеты для полетов на Луну

Работы над техническим проектированием российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну приостановлены, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.

По его словам, конструкторы могут возобновить проектирование после уточнения программы. Прежде предполагалось, что работа завершится в октябре 2021 года.

«РКЦ "Прогресс" действительно прекращены работы по "Элементы СТК"», — сказал Баранов в комментарии для РИА Новости.

Он заметил, что на данный момент дальнейшая судьба проекта зависит от решения руководства Роскосмоса. Сейчас конструкторы совместно с представителями госкорпорации ведут работу «по уточнению программы создания космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса», добавил Баранов.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» с 34 спутниками связи OneWeb и разгонным блоком «Фрегат» стартовала с космодрома Байконур. Для «Фрегата» этот старт стал сотым, подчеркнули в Роскосмосе.