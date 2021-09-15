«Медовый месяц закончился»: рейтинг Байдена продолжает стремительно падать

Рейтинг одобрения главы Белого дома Джозефа Байдена продолжает снижаться на фоне растущего количества случаев коронавируса в США и вывода войск из Афганистана.

Квиннипэкский университет вновь провел опрос среди американцев. Респондентам задавали вопрос, насколько они доверяют нынешнему президенту Джо Байдену. Результаты продолжают удивлять: за действующего главу Белого дома высказались лишь 42% ответивших, что является идентичным показателем прошлого месяца. Однако доверие к Байдену потерял уже каждый второй гражданин США. Американцев, которые не одобряют политику «сонного Джо», за минувший месяц стало на 6 процентов больше, что демонстрирует довольно серьезную тенденцию роста, сообщили журналисты Fox News.

«Если у президента Байдена когда-либо и был медовый месяц, то он явно закончился», — заметил аналитик университета Тим Мэллой.

В материале говорится, что Байдена «приговорили к позорному столбу» за то, что он не умело и со значительными потерями вывел военный контингент из Афганистана. Однако репутацию президента разрушают не только события в Кабуле, но и сегодняшняя ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах. Глава Белого дома наврал народу и не выполнил обещания о «скорой победе инфекции», которые он дал в период предвыборной гонки.