Минстрой Приморья предварительно определился с участком для создания Спутника

Земельный участок площадью 383 га предварительно подобран для возведения города-спутника Владивостока. Об этом сообщили в минстрое Приморья.

Город Спутник будет рассчитан на проживание порядка 300 тысяч жителей. Площадь застройки составил около 925 гектаров. О создании нового населенного пункта близ Владивостока говорило Министерство по развитию Дальнего Востока в рамках Восточного экономического форума.

«Минвостокразвития России совместно с КРДВ разработана концепция строительства города-спутника, предварительно отобран земельный участок 383 гектаров», — отметили в ведомстве.

Соглашение о возведении нового города Спутник подписали Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, правительство Приморья, ВЭБ.РФ и ООО «ПроГород». Расстояние между населенным пунктом и Владивостоком составит около 30 километров.