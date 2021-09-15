Доктор Мясников: головокружение не является признаком инсульта

Существует симптом, который люди очень часто путают с инсультом. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно его определять.

По его словам, зачастую люди принимают головокружение за симптом инсульта или признак проблем с сосудами головного мозга. Однако это мнение является ошибочным, отметил врач в эфире телеканала «Россия-1».