Доктор Мясников: головокружение не является признаком инсульта

Существует симптом, который люди очень часто путают с инсультом. Доктор и телеведущий Александр Мясников объяснил, как правильно его определять.
По его словам, зачастую люди принимают головокружение за симптом инсульта или признак проблем с сосудами головного мозга. Однако это мнение является ошибочным, отметил врач в эфире телеканала «Россия-1».
«Это, как правило, проблема с внутренним ухом. Это не симптом надвигающегося инсульта, потому что сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу», — объяснил Мясников.
Он также подчеркнул, что на проблемы с внутренним ухом, помимо головокружения, также указывает и тошнота. При наличии подобных симптомов следует незамедлительно обращаться к отоларингологу, заключил Мясников.