Правоохранители арестовали двоих террористов в Красноярском крае

Сотрудники УФСБ России по Красноярскому краю пресекли деятельность группировки «Катиба ат-Таухид валь-Джихад» (террористическая организация, запрещенная в России).

Правоохранительные органы задержали двоих сторонников экстремистов. В отношении их возбуждены уголовные дела, пособников террористов взяли под стражу, отметили в пресс-службе управления Федеральной службы безопасности по региону.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад"», — говорится в сообщении.

Задержанные являются гражданами одной из республик Центрально-Азиатского региона. Они приехали в Красноярский край для вербовки жителей в исламистскую организацию и осуществления деструктивной деятельности.