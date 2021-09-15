Читатели Fox News: самоизоляция Путина стала ответственным решением

Президент РФ Владимир Путин самоизолировался на фоне сообщений о заболевших COVID-19 людях из его окружения. Читатели Fox News оценили эту информацию.

Путин, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, здоров. Решение уйти на самоизоляцию стало мерой предосторожности. Глава России продолжить работать и проведет переговоры с лидером Таджикистана Эномали Рахмоном дистанционно.

«Какой ответственный человек. Полная противоположность американскому меньшинству антипрививочников», — заявил один из комментаторов в Сети.

«У Путина ума и честности больше, чем у всех американских политиков вместе взятых», — поддержал другой читатель Fox News.

Граждане США начали снова проводить параллели между лидером России и политиками Соединенных Штатов. Они припомнили, как экс-президент Дональд Трамп долгое время пренебрегал правилами, но в итоге заболел COVID-19.