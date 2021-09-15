Шведский хоккеист Валльмарк назвал Федорова одним из лучших игроков в истории НХЛ

Нападающий ЦСКА Лукас Валльмарк гордится тем, что работает под руководством российского тренера Сергея Федорова. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Aftonbladet.

Сергей Федоров — один из самых титулованных российских хоккеистов. За многолетнюю карьеру он успел трижды завоевать Кубок Стэнли, провел более 1200 матчей в НХЛ, в которых набрал свыше 1000 очков. Кроме того, форвард три раза выигрывал чемпионат мира в составе сборной России, передает Федеральное агентство новостей.

Сейчас великий в прошлом спортсмен возглавляет московский ЦСКА. В его обойме игроков есть «колония шведов», в состав которой входят вратарь Адам Рейдеборн, защитники Клас Дальбек и Виктор Сведберг, нападающие Юаким Нурдстрем и Лукас Валльмарк. Последний в интервью изданию Aftonbladet рассказал, почему получает удовольствие от работы с Федоровым.

«Супер-легенда! Он совершенно чудесный парень, который невероятно хорошо разбирается в хоккее. Он умный и стремится, чтобы хоккей был увлекательным, с кучей шайб. Чертовски здорово, что он мой тренер», — признался Валльмарк.

Шведский хоккеист также отметил, что Федоров входит в число лучших хоккеистов НХЛ за всю историю. Он многому у него учится, а большинство упражнений 51-летний российский тренер показывает лично, взяв в руки клюшку. По мнению Валльмарка, мастерство Федорова даже сейчас не вызывает сомнений.