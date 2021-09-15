Заслуженный юрист Соловьев объяснил отказ продавца выдавать чек в магазине

Существует несколько оснований, по которым сотрудник магазина не отдает чек покупателю. Обычно все они не отвечают закону.

Чаще всего нежелание продавца отдавать чек связано с попытками сокрыть проделанную им финансово-хозяйственную операцию, отметил заслуженный юрист России Иван Соловьев. Он напомнил, что без чека покупатель теряет право на обмен и возврат покупки.

Еще одна причина может заключаться в желании сотрудника магазина заработать незаконным путем. После продажи товара он может заменить его на более дешевый, положив разницу себе в карман. Иногда указания о невыдаче чека выдает само начальство магазина. Это позволяет снизить объем реализованной продукции и получить неучтенную наличность, передает «Прайм».

В некоторых случаях в магазине можно столкнуться с неисправностью кассового аппарата. Выставленное время на нем может отличаться от реального. Допустимое отклонение, согласно закону, должно составлять не более пяти минут от времени, исчисленного в соответствии с требованиями ФЗ «О порядке исчисления времени».