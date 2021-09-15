Онищенко оценил демократические шаги нового правительства Гвинеи

Свергнутое руководство Гвинеи применяло жесткие меры в отношении мирного населения. Государственный переворот был всего лишь вопросом времени.

Бывший президент африканской страны Альфа Конде на протяжении 11 лет злоупотреблял своими полномочиями. Он и его команда воровали из бюджета и совершенно не занимались проблемами граждан. По истечении второго срока полномочий бывший лидер Гвинеи внес изменения в конституцию, которые позволили ему законно переизбираться на третий срок. Это возмутило мирное население и заставило выйти на протесты, которые не утихали целый год и в итоге привели к насильственной смене власти, передает Федеральное агентство новостей.

Силовые структуры бывшего руководства африканской страны расстреливали и жестко задерживали граждан во время мирных демонстраций, отметил депутат Государственной думы Геннадий Онищенко. Новое же правительство Гвинеи делает демократические шаги.

«Ну уже то, что власть во время мирных демонстраций отстреливалась от своего народа, о многом говорит. То есть там не было какого-то национального единства, не было поддержки правительства и президента. Ну что ж, в Гвинее после этого произошел военный переворот и сработали недемократические методы смены власти. Другое дело, что не стали убивать президента и посадили под домашний арест, это уже определенные демократические шаги», — заявил депутат.

Власти Гвинеи начали судебный процесс в отношении Конде. Наказание бывшего президента за его преступления положит конец бесчинствам чиновников и силовиков в африканской стране.