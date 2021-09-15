Цзиньпин порекомендовал Байдену смягчить риторику

Глава КНР Си Цзиньпин отклонил предложение президента США Джо Байдена провести совместный саммит. Он посоветовал американскому коллеге «смягчить риторику».

Лидеры двух государств 10 сентября провели телефонный разговор. Во время этой 90-минутной беседы Байден предложил Цзиньпину очную встеречу, но получил отказ. Это событие «привело ряд официальных лиц США к выводу, что Пекин продолжает вести жесткую игру с Вашингтоном», сообщила газета Financial Times.

«Президент США предложил Си Цзиньпину провести саммит, чтобы выйти из тупика в американо-китайских отношениях… но лидер Китая не принял его предложение и вместо этого настоял на том, чтобы Вашингтон выбрал менее резкий тон в отношении Пекина», — сообщила газета.

Байден и Цзиньпин созвонились на фоне усиливающихся разногласий между двумя государствами. Стороны признали, что ответственны за то, чтобы эти противоречия не переросли в конфликт.