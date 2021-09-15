Эколог Шатунова: нефтяной терминал придаст морскому фасаду Петербурга современный вид

Строительство нефтяного терминала стартовало в Петербурге 14 сентября. Новый объект должен снизить количество промышленных выбросов в атмосферу.

Старт возведению объекта дал губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, этот день стал историческим для Петербурга. Соглашение между городом и «Петербургским нефтяным терминалом» заключили в марте 2021 года. На строительство нового объекта выделено более 5 млрд рублей. Согласно проекту, терминал появится на месте старой нефтебазы, которую возвели еще в 1960-е годы. Кроме пользы для экологии проект предусматривает появление порядка 100 рабочих мест, передают «Невские новости».

«Цель реконструкции – природоохранные мероприятия. Конечно, хорошо, если все обновляется, и оборудование, в том числе для предотвращения попадания нефтепродуктов в акваторию», — отметила эколог Екатерина Шатунова.

Природоохранные требования, по словам эксперта, ужесточаются. И если экспертиза пройдена и получено положительное заключение, то проект предложил эффективные решения. Нефтяной терминал повлияет на внешний вид берега Финского залива. По мнению Шатуновой, он сделает его более современным.