Развитие «Горской» и ТПУ в Петербурге стало главной темой диалога «Мегалайна» и АСИ

Представители «Мегалайна» и АСИ встретились на площадке в Петербурге. Стороны подписали дорожные карты о сопровождении двух лидерских проектов: «Горская» и ТПУ.

Партнеры обсудили план комплексного развития территории «Горская». Предполагается, что на ней возведут музей дамбы, парк инноваций, объекты в формате Light Industrial. В план войдут и ряд других общественных пространств в виде гостиничной инфраструктуры и портовой набережной, передает Федеральное агентство новостей.

Лидер проекта комплексного развития территории «Горская» ООО «Мегалайн» Олег Избяков в ходе диалога с партнерами заметил, что его реализация может начаться уже в следующем году после предоставления земельных участков. Увидеть первые результаты работы, вероятно, можно будет уже в 2023-2025 годах.

Вторым проектом, который попал в центр внимания «Мегалайна» и АСИ, стало создание транспортно-пересадочных узлов в Северной столице. Специалисты намерены сформировать удобные условия для перехода пассажиров на разные виды транспорта. Например, при выходе из метрополитена петербуржцы смогут сразу пересесть на трамвай. Кроме того, жители отдаленных районов получат возможность легче и комфортнее добираться до центральных объектов. Наконец, согласно проекту, в Петербурге появятся новые рабочие места и общественные пространства.

ТПУ может стать новым шагом для второго по величине города в России, уверена директор центра практик качества жизни Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева. По ее словам, подобные проекты существуют пока только в Москве.

«Санкт-Петербург — это второй крупный мегаполис, он может сейчас своей бизнес-моделью, своим экономическим обоснованием, также показать пример другим городам, чтобы это была не только московская практика», — отметила Журавлева.

Она добавила, что АСИ продолжит поддерживать полезные и перспективные идеи. Лидеры агентства верят, что по примеру крупных городов в дальнейшем пойдут другие, более мелкие населенные пункты. В целом это поможет эффективно преобразовать страну.