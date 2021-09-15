Сатановский: ЕС может остановить рост цен на газ, если перестанет «маяться дурью»

Пока новый российский газопровод «Северный поток – 2» не заработает на полную мощность, цены на газ в Европе будут продолжать расти, так как никакие другие источники не могут удовлетворить спрос на топливо.

Об этом в личном Telegram-канале рассуждает известный российский политолог Евгений Сатановский, комментируя продолжающийся стремительный рост цен на газ в Евросоюзе.

«Цена газа в Европе на октябрь 2021 года превысила 800 долларов за 1000 кубометров. При этом, еще в январе того же года она немногим превышала 200 долларов», — пишет эксперт.

И, по его словам, эта тенденция является весьма любопытной на фоне завершения строительства российского газопровода и множества глупостей, которые озвучиваются по поводу условий, которые Вашингтон, Брюссель или новые немецкие власти могут выдвинуть России, чтобы та могла использовать «Северный поток – 2» на полную мощность.

Федеральное агентство новостей /

Ведь у Европы всегда в запасе есть американский СПГ (сжиженный природный газ) – «газ свободы», как называл его бывший президент США Дональд Трамп, и неважно, что он вдвое или даже втрое дороже российского трубопроводного газа, с иронией отмечает Сатановский.

К тому же, напоминает эксперт, Алжир продолжает последовательно снижать поставки газа в Европу, а Катар и США предпочитаю поставлять голубое топливо в Азию, где цены на него еще выше, чем в Европе.

«Никто не будет торговать себе в убыток, отказываясь от премиальных рынков ради политических лозунгов», — объясняет ситуацию политолог.

На европейский рынок вместо катарского и американского газа идет СПГ с Ямала компании «Новатэк». И при этом, несмотря на все усилия Турции и обещания Туркменистана, пока нет и речи о «Транскаспийском газопроводе». А поступающий в ЕС по «Турецкому потоку» газ тоже российский, хотя европейцы в свое время отказались от «Южного потока», напоминает Сатановский.

Все остальные потоки газа из других регионов являются незначительными и нестабильными, а зима все ближе. И, как выяснилось, глобальное изменение климата в мире совсем не означает, что можно отказаться от необходимости отапливать жилье. К тому же стабильных поставок газа требуют и промышленность с энергетикой, ведь в Европе ни у кого, кроме Франции, не необходимого количества атомных электростанций.

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А «зеленая энергетика» при всей ее реальной неэкологичности и вопреки всем политическим лозунгам и рекламе не сможет удовлетворить потребность в электроэнергии ни в Европе, ни в Америки и нигде вообще

«Планы планами, а реальность реальностью. И что с этим теперь делать? — рассуждает политолог. — А поскольку, как сказано выше, никто в этом мире никогда не отказывается от прибыли, особенно если она сама идет в руки, цены на газовые фьючерсы растут, как на дрожжах, и будут расти, пока "Северный поток — 2" не заработает на полную мощность».

Таким образом, Европа, конечно, может обуславливать ввод в эксплуатацию нового газопровода разными условиями, пытаясь повестить на Россию содержание Украины, подыгрывая Польше и Прибалтике, и продолжая слепо выполнять указания американского Госдепартамента, но это обойдется дороже ей самой, предупреждает Сатановский.

То есть Европа может продолжать мерзнуть и платить за газ все дороже, или может перестать маяться дурью, подводит итог политолог. И выбор в данном случае предстоит сделать самой Европе.