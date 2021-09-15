Пушков: Россия оказалась для Дамаска более надежным союзником, чем США для Кабула

Сирийский президент Башар Асад, прилетевший в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, очевидно, чувствует себя достаточно уверенно.
Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который сравнил ситуацию в Сирии, которая в борьбе с международным терроризмом обратилась ща помощью к России, с ситуацией в Афганистане, имеющем статус главного союзника США вне НАТО.
«Россия оказалась куда более надежным союзником для Дамаска, чем США для Кабула, — отмечает сенатор. — В отличие от ставленника США, экс-президента Афганистана Гани, бежавшего две недели назад из Кабула, глава Сирии Башар Асад прилетает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным».
При этом Пушков напомнил, что девять лет назад Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил, что дни сирийского лидера Башара Асада «сочтены».
Но Асад, по его словам, видимо, чувствует себя достаточно уверенно во главе Сирии, чтобы покинуть на какое-то время Дамаск и отправиться с визитом в Москву.
«Ощутите, как говорится, разницу. А ведь ему противостояли и продолжают противостоять боевики-джихадисты, поддержанные США и рядом соседних стран», — напомнил сенатор.
Однако, Асад, при поддержке Москвы устоял и вернул дамаску контроль над 90% территории Сирии. А бывший афганский президент Ашраф Гани, которого поддерживали американцы, сегодня уже не контролирует ничего, кроме своих чемоданов, с иронией заключил Пушков.