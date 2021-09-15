Пушков: Россия оказалась для Дамаска более надежным союзником, чем США для Кабула

Сирийский президент Башар Асад, прилетевший в Москву на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным, очевидно, чувствует себя достаточно уверенно.

Об этом в личном Telegram-канале пишет председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, который сравнил ситуацию в Сирии, которая в борьбе с международным терроризмом обратилась ща помощью к России, с ситуацией в Афганистане, имеющем статус главного союзника США вне НАТО.

«Россия оказалась куда более надежным союзником для Дамаска, чем США для Кабула, — отмечает сенатор. — В отличие от ставленника США, экс-президента Афганистана Гани, бежавшего две недели назад из Кабула, глава Сирии Башар Асад прилетает в Москву на переговоры с Владимиром Путиным».

При этом Пушков напомнил, что девять лет назад Барак Обама, занимавший тогда пост президента США, заявил, что дни сирийского лидера Башара Асада «сочтены».

twitter.com / @Alexey_Pushkov

Но Асад, по его словам, видимо, чувствует себя достаточно уверенно во главе Сирии, чтобы покинуть на какое-то время Дамаск и отправиться с визитом в Москву.

«Ощутите, как говорится, разницу. А ведь ему противостояли и продолжают противостоять боевики-джихадисты, поддержанные США и рядом соседних стран», — напомнил сенатор.

Однако, Асад, при поддержке Москвы устоял и вернул дамаску контроль над 90% территории Сирии. А бывший афганский президент Ашраф Гани, которого поддерживали американцы, сегодня уже не контролирует ничего, кроме своих чемоданов, с иронией заключил Пушков.