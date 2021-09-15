Вассерман: в Америке еще есть здравомыслящие люди, которые не допустят войны с РФ

Если руководство Соединенных Штатов Америки отдаст приказ о начале войны с Россией, этот приказ никто не станет выполнять, так как в этой стране еще хватает здравомыслящих людей и среди политиков, и среди военных.

Такое мнение в интервью Федеральному агентству новостей высказал известный телеведущий, публицист и политический консультант Анатолий Вассерман, который прокомментировал недавнее заявление бывшего главнокомандующего НАТО в Европе Джеймса Ставридиса о том, что, западную часть мира в случае войны с Россией и Китаем ждет гибель

Анатолий Вассерман согласился с этим утверждением, добавив, что, если в мире между ядерными державами начнется полномасштабная война с использованием и всех имеющихся у сторон средств поражения, победить в этой войне не сможет никто, в том числе и США. Поэтому, по мнению эксперта, американские власти не решатся развязать военный конфликт с такими державами как Россия или Китай. И в своей политике по отношению к России они будут придерживаться тактики мелких пакостей.

U. S. Department of Defense / PD

А экс-командующий силами НАТО в Европе Ставридис, по мнению Вассермана, искренне стремится предостеречь Соединенные Штаты от возможных непоправимых ошибок.

«Угрозы и опасности предсказывают не для того, чтобы в них влезать, а для того, чтобы их обходить», — объяснил аналитик.

В заключение же Анатолий Вассерман добавил, что, если в Белом доме все же решатся развязать полномасштабную войну с Россией и отдадут соответствующий приказ, то здравомыслящие американцы, которых хватает и среди политиков, и среди военных, вместо того, чтобы этот приказ исполнять, скорее устроят государственный переворот, и тем самым спасут Америку от гибели.