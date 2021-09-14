Новая сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 14 сентября

Нью-Йорк принимает 76-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН 14 сентября. Полномочия председателя перешли к мальдивскому представителю Абдулле Шахиду.

Совет Безопасности всемирной организации возглавляет в сентябре текущего года Ирландия. В начале 76-й сессии Генассамблеи перед участниками выступит генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и председатель ГА ООН.

Первые заседания на текущей неделе будут формальными. Участникам 76-й сессии Генеральной Ассамблеи предстоит утвердить повестку дня и согласовать новый состав рабочих органов. Уже 21 сентября стартует неделя высокого уровня ГА ООН. На заседания в Нью-Йорке приедут лидеры ряда стран, включая глав правительств и министров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров станет участником очередной сессии Генассамблеии ООН в Нью-Йорке. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Лавров выступит с докладом 25 сентября.