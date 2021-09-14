«Эффективное сотрудничество»: профессор африканской истории Колапо оценил связь России и ЦАР

Франция теряет свое влияние в Африке. На Черном континенте устали от экономического давления, шантажа и других преступлений, и ищут новых партнеров.

История французского колониального господства в африканских странах восходит к XVII веку. Тогда Париж оккупировал регион и начал эксплуатировать местных жителей. В настоящее время ситуация не изменилась, кроме методов. Сейчас французы используют шантаж, подкуп, внедряют агентов влияния. Все это дестабилизирует обстановку на Черном континенте, передает Федеральное агентство новостей.

В Африке наблюдаются антифранцузские настроения. И теперь страны региона ищут надежного партнера, который поможет восстановить мир и стабильность в стране. Одним из таких примеров стало сотрудничество России и Центральноафриканской Республики. Отечественные инструкторы помогли подготовить бойцов правительственной армии и ликвидировать террористов.

«Этот пример успешного и эффективного военного сотрудничества вдохновил жителей других африканских государств, таких как Мали, где население вышло на митинги, призывая Россию помочь восстановить мир и стабильность в стране», — отметил профессор истории в канадском Университете Гвельфа Феми Колапо.

Недовольство французской политикой наблюдается в Экваториальной Гвинее. Согласно докладу Института экономики и мира, в регионе снизились экономические показатели, сократилось финансирование армии, общественных и социальных институтов.

Антифранцузские настроения отмечены в ЦАР. Силы безопасности недавно арестовали француза Хуана Реми Киньоло, который готовил членов незаконных бандформирований, координировал радикалов. После его поимки жители требовали разорвать все отношения с Парижем.