Отрицательный результат ПЦР-теста обеспечит россиянам въезд в Кению

Российские путешественники получат доступ в Кению только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус, сообщили в посольстве РФ в Найроби.

Кенийское правительство приняло решение не считать основанием для доступа в республику сертификат о вакцинации любым из зарегистрированных препаратов. Подобные требования относятся ко всем иностранным гражданам, передал ТАСС.

«Прибытие и убытие из Кении осуществляется строго в соответствии с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, требуется также получить специальный QR-код», — предупредили российских граждан в дипломатическом ведомстве на территории республики.

Помимо Кении авиационное сообщение возобновляется еще с рядом стран. Среди них Испания, Ирак и Словакия. Путешественники смогут посетить страны, начиная с 21 сентября. Рейсы Москва — Найроби будут доступны гражданам дважды в неделю.