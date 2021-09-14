Норкин оставил зрителей без традиционного анекдота из-за выпадов Иваненко

Зрители программы «Место встречи» стали очевидцами необычного инцидента. Телеведущий Андрей Норкин отказался рассказывать традиционный анекдот после завершения эфира.

Гости шоу на НТВ обсуждали экономическую и политическую ситуацию в России. Либеральный оппозиционер Сергей Иваненко позволил себе некоторые резкие высказывания в адрес присутствующих гостей. Кроме того, он призвал Россию придерживаться более «либерального» направления, чтобы добиться «результатов на международной арене».

Телеведущий не смог оставить слова Иваненко без ответа. Он сравнил нынешнее положение в стране и события, которые проходили в России в 1990-годах. Дальнейшее поведение Иваненко вывело Норкина из себя.

«Сергей Викторович, мне кажется, сегодня позволил себе не только оскорбления в адрес других наших гостей, но и в наш адрес. Правда, такая угроза завуалированная, что мы вам поможем, когда вас уволят с работы или посадят. Я ответил, что как-нибудь сам», — резко высказался Норкин.

«Спасибо, вам счастья», — поставил точку Норкин в споре с Иваненко.

После журналист завершил программу, однако он не рассказал традиционный анекдот, чем удивил зрителей. Очевидно, что выпады Иваненко сильно разозлили телеведущего.