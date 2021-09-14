Компания Apple официально сообщила о выходе смартфона iPhone 13

Американская компания в ходе сентябрьской презентации представила семейство смартфонов iPhone 13, 13 mini, 13 и 13 Pro Max.

Впервые с момента запуска системы FaceID у «яблочных» смартфонов появился уменьшенный экранный вырез. Камеры у iPhone 13 и 13 mini будут расположены по диагонали. В целом внешний облик новых устройств многое позаимствовал у дизайна 12-го поколения.

У смартфонов нового поколения выросла производительность, в том числе графическая. Гаджеты получат инновационный 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15. Благодаря этой «начинке» значительно повысилось качество работы программ, в которых задействован искусственный интеллект.