Капитан Дандыкин: платформа «Северный полюс» охладит пыл США и НАТО в битве за Арктику

Запуск ледостойкой платформы «Северный полюс» может оказать благотворное влияние на «западных партнеров» России в их битве за Арктический регион, поскольку будет преследовать исключительно мирные цели. Об этом в беседе с изданием «Народные Новости» заявил капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

Строительство арктической платформы на «Адмиралтейских вервях» Петербурга должно завершиться в 2022 году. В настоящее время готовность проекта составляет 85%. Его основная цель — изучить Северный Ледовитый океан. Испытания станции, предположительно, пройдут уже этой весной.

По мнению Дандыкина, платформа «Северный полюс» внесет существенный вклад в освоение Арктики наряду с достижениями дореволюционной России и СССР. Он напомнил, что очень многие географические объекты этого региона названы в честь российских моряков, исследователей и путешественников.

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«Льды усиленно тают, поэтому не так просто найти подходящую льдину, чтобы она дрейфовала несколько месяцев. Уже были досрочные эвакуации наших полярников. Принято решение построить уникальную передвижную платформу», — объяснил политолог.

По его словам, на исследовательской станции планируется изучать «все ипостаси Арктики», включая изменение климата, что фактически «сравнимо с освоением космоса».

«О Северном Ледовитом океане мы знаем очень мало. Может быть, даже меньше, чем о ближнем космосе», — приводят его слова «Народные Новости».

Дандыкин заявил, что при этом важно не допустить милитаризацию Арктики со стороны США и НАТО, а, напротив, исследовать регион лишь в мирных целях.