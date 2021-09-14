ФАН запросил проверку деятельности «переименованного» штаба Навального в Тюмени

ФАН инициировал прокурорскую проверку деятельности возрожденной структуры Навального в Тюмени. Клоны запрещенных организаций появились также в Волгограде и Перми.

После того как штабы Навального1 (структурные подразделения ФБК2 — НКО, включенное в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; деятельность признана экстремистской и запрещена в РФ) были запрещены законом, его организаторам пришлось проявить сомнительную смекалку. Чтобы оставаться на плаву, они начали открывать организации под новыми названиями, но с теми же целями, пишет ФАН.

Ребрендинг уже прошли отделения структур Навального в Перми и Волгограде. В Тюмени он возобновил работу под названием «Богатый регион», но до этого YouTube-канал организации назывался «Навальный Тюмень». Экс-координатор тюменского штаба Иван Востриков поблагодарил подписчиков в соцсетях и заявил, что после роспуска структуры запустил новый «самостоятельный» проект, направленный на «борьбу с коррупцией».

Похожим образом переименовали волгоградский штаб, там появилось движение ВАШ «Дозор». В Перми экс-руководитель регионального штаба завел YouTube-канал «Пермь-36.6», направленность его расследований осталась все той же. В связи с этим ФАН обратился с запросом в прокуратуру Тюменской области с просьбой провести проверку в отношении Вострикова и его нового подозрительного проекта «Богатый регион».

1 Входит в перечень общественных и религиозных объединений, деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности; признаны в России экстремистскими и запрещены на территории страны

2 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России