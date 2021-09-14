Россия может прокачать в ЕС дополнительные 5 млрд «кубов» газа до конца года

Поставки «Газпромом» природного газа в ЕС могут быть увеличены в рамках действующих контрактов, сообщил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Если газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца года, то российский холдинг сможет удовлетворить дополнительные заявки примерно на 5,6 млрд кубометров газа. Однако если сертификация проекта затянется, реализации данного сценария ждать не стоит, отметил Митрахович в беседе с NEWS.ru.

В ситуации с долгосрочной перспективой наращивание поставок газа будет зависеть от совокупности факторов. Это спрос европейских потребителей на российский газ через несколько лет, поставки сжиженного природного газа, собственная добыча в Европе, сохранение курса на отказ от атомной и угольной генераций в ФРГ, и другие.

Многое также зависит от снятия ограничений с трубопроводов OPAL и «Северный поток — 2». Тогда объем прокачки топлива в ЕС может составить 55 млрд «кубов» вместо 27 млрд, заключил энергетик.