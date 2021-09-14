Бабицкий: чехи пошли вразнос по делу Франчетти не по собственной воле

Чехия в последние годы взяла курс на максимальную политическую конфронтацию с Россией, поэтому многие опасаются ездить в эту страну.

Об этом в материале для издания «Украина.ру» пишет журналист Андрей Бабицкий, напоминая, что сам он прожил в Праге 15 лет и до сих пор имеет чешский вид на жительство.

«Но сегодня, после семи с лишним лет жизни в Донецке, поехать в Чехию я бы поостерегся, поскольку эта страна взяла курс на предельную политическую конфронтацию с Россией», — отмечает публицист.

Чешские власти, по его словам, в очередной раз продемонстрировали свое враждебное отношение к Москве, задержав в пражском аэропорту по украинскому запросу россиянина Александра Франчетти – активного участника «Крымской весны».

Очередной недружественный России шаг Прага совершила, когда еще не утихли скандалы, связанные с варварским сносом памятника советскому маршалу Ивану Коневу, освобождавшему чешскую столицу от фашистской оккупации, а также с бездоказательными обвинениями Москвы во взрывах на военных складах во Врбетице семилетней давности и высылкой из Чехии 60 российских дипломатов, напоминает Бабицкий.

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Теперь же Чехия задержала россиянина Франчетти по запросу Украины, которая инкриминирует мужчине участие в незаконных вооруженных формированиях, в государственном перевороте и во многом другом.

«Если задержанный будет передан украинским властям, то ему грозит до 8 лет тюрьмы. И следствие станет для него серьезным испытанием с учетом того, что на Украине широко применяются самые изуверские пытки, — отмечает Андрей Бабицкий. — Политический эксперт Ян Гагин в интервью агентству "Россия сегодня" предположил, что Франчетти может просто не дожить до освобождения. Смертность в украинских местах лишения свободы — явление достаточно распространенное».

При этом Александр Франчетти, по данным агентства RT, оружия в руки не брал, так как участники самообороны Севастополя в марте 2014 года выполняли функции по охране общественного порядка, и патрулировали город без оружия.

Федеральное агентство новостей / Евгения Авраменко

По мнению Андрея Бабицкого, власти Чехии не по своей воле «пошли в разнос». Возможно, они действуют под давлением Вашингтона, который заинтересован в организации самых безумных и омерзительных антироссийских провокаций.

Однако действия Чехии уже привели к тому, что Россия включила эту страну в список недружественных государств, отнеся ее к странам, чья деятельность направлена на дестабилизацию экономической или политической ситуации, или представляет угрозу территориальной целостности РФ, отмечает публицист.