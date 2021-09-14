Казанского стрелка этапировали в следственный изолятор Петербурга

Ильназ Галявиев, устроивший в казанской гимназии стрельбу, переведен в петербургское СИЗО «Кресты». Здесь он будет в больнице №6 проходить повторную психиатрическую экспертизу.

Напомним, что 11 мая текущего года Ильназ Галявиев ворвался в свою бывшую школу (гимназия № 175) с ружьем и бомбой в руках и устроил взрыв и стрельбу. В результате нападения погибли семь учеников и два учителя. Также свыше 20 человек получили ранения различной степени тяжести.

В отношении Галявиева было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Свою вину 19-летний злоумышленник полностью признал.

Эксперты центра Сербского установили, что в момент совершения преступления Галявиев был невменяем, поэтому проведение психолого-психиатрических экспертиз продолжается.