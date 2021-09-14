Baijiahao: «тонкая» реакция Путина на тему «поглощения» Белоруссии восхитила китайцев

Западные страны отчаянно пытаются расстроить взаимоотношения между Россией и Белоруссией, регулярно поднимая вопрос о якобы скором «поглощении» Москвой Минска. Однако лидеры двух государств Владимир Путин и Александр Лукашенко красноречиво дают понять, что доверяют друг другу, чего не скажешь о США и их союзниках. Об этом заявили эксперты китайского издания Baijiahao, которых цитирует «ПолитРоссия».

Аналитики напомнили, что не так давно Путин и Лукашенко провели переговоры в Москве, на которых согласовали 28 программ по Союзному государству, а также объявили о единой промышленной и макроэкономической политике.

На пресс-конференции Путин не стал комментировать слухи относительно возможного политического объединения двух стран, однако белорусский коллега выразился предельно ясно. Лукашенко заявил, что ни Москва, ни Минск «этой болезнью и не болели, а если кто-то этим болел, можем подлечить».

digital.gov.ru / Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

«По сравнению с прямолинейным замечанием Лукашенко, реакция Путина была гораздо “тоньше”. Российский президент лишь усмехнулся после слов белорусского коллеги. Однако его усмешка была красноречивой: она выражала презрение к нелепым спекуляциям Запада и его стремлению поссорить двух союзников», — рассуждают авторы статьи.

Эксперты убеждены, что за этими слухами стоят западные противники России во главе с США, которые не могут смириться с укреплением российско-белорусских отношений. В этой связи страны — члены НАТО пытаются всячески расстроить диалог между давними союзниками.

«Это обычный трюк для западного лагеря, однако с Россией и Белоруссией он не пройдет», — подчеркнули китайские обозреватели.

По их мнению, Путин и Лукашенко демонстрируют, что могут доверять друг другу, и подкрепляют это совместными учениями «Запад-2021». Маневры стартовали 10 сентября на 14 учебных полигонах, расположенных на территории двух стран.

«Позиция России и Белоруссии очевидна: они не станут портить отношения из-за лживых слухов. Белый дом и Европейский союз давно ломают голову над тем, как помешать укреплению российско-белорусских отношений, но их цель не будет достигнута», — не сомневаются в издании.

Постоянное давление со стороны США и НАТО, напротив, лишь укрепит российско-белорусский союз для противостояния Западу.