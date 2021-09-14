Прокуратура Гаити требует изменить статус премьер-министра Анри в деле об убийстве президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри может оказаться в статусе обвиняемого по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза. На этом настаивает прокуратура.

Напомним, что президент Гаити Жовенель Моиз был застрелен из кольта 7 июля этого года. Во время нападения также пострадала его супруга Мартин. Полиция немедленно начала расследование.

Спустя два месяца, 1 сентября, бывшая первая леди Гаити Мартин Моиз обратилась к международному сообществу. Женщина попросила поспособствовать расследованию убийства ее мужа.

К тому времени полиция уже задержала 30 подозреваемых, среди которых было 18 наемников из Колумбии. Бывшая первая леди уверена, что все они причастны к убийству, но не являются его организаторами. Моиз считает, что кто-то отдавал им приказы и спонсировал преступную деятельность.

Сейчас прокуратура имеет основания полагать, что убийство президента заказал вице-премьер Гаити Ариэль Анри, который собирался баллотироваться на пост главы республики.