Рост цен на газ в Европе приобретает панический характер

Стоимость газа на европейском энергетическом рынке достигла очередного максимума, перешагнув отметку 800 долларов за 1 тысячу кубометров.

Рекордный скачок цены на природный газ связан со все нарастающей паникой на бирже, считает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В интервью изданию NEWS.ru он отметил, что основными факторами, заставляющими нервничать игроков европейского топливного рынка и влияющими на рост стоимости энергоносителя, являются более высокие котировки в азиатском регионе, вследствие чего больший объем сжиженного природного газа уходит туда. Эксперт не исключил, что стоимость топлива в Европе может достигнуть 1000 долларов за 1 тысячу кубометров.

Кроме того, на цены ресурса повлияло сокращение поставок российского газа. «Газпром» прибег к такой мере, рассчитывая в этом месяце начать прокачку по трубопроводу «Северный поток — 2». Компания не стала брать дополнительные объемы транзита через Украину и Польшу. Однако Европа пока не дала разрешение на эксплуатацию газопровода.