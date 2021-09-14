Баранец отреагировал на слова генерала США Хайтена о войне с Россией

Если Соединенные Штаты развяжут войну против России, это станет смертным приговором для Америки.

Об этом в беседе с телеканалом «Царьград» с уверенностью заявил военный обозреватель издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя слова зампредседателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Джона Хайтена о том, что Вашингтону следует раз и навсегда поставить перед собой цель – никогда не воевать с Россией, так как в противном случае плохо будет всем.

«Потому что этот день будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран. Он разрушит мир. Он разрушит мировую экономику», — предупредил Хайтен, выступая на конференции.

По словам Виктора Баранца, его «дивно поразило» то, что американский генерал понял вещи, ясные даже сопливому американскому школьнику – что ядерная война между двумя сверхдержавами вызовет мировую катастрофу.

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Подобные выводы, напомнил он, Москва и столицы других стран, где «царит благоразумие», озвучивают уже на протяжении 70 лет.

«Знаете, я даже могу порадоваться за этого прозревшего американского генерала, до которого (одного из немногих, к сожалению) наконец-то дошло, что сама мысль о ядерной войне с Россией и Китаем — это уже приговор к смерти. – отметил Баранец. — Причем к смерти той страны, которая по-прежнему нацеливает на нас ракеты».

Также обозреватель «КП» добавил, что, если бы американские генералы и политики пришли к подобному прозрению не сейчас, а пораньше, это позволило бы избежать многих трагедий. В частности, Баранец напомнил, как в 2015 году, когда сирийские власти обратились к России за помощью в борьбе с международным терроризмом, и Кремль тогда призывал все страны объединиться в этой борьбе. Однако, Вашингтон тогда не ответил на призыв Москвы.

«А теперь наступил 2021 год, Афганистан. И что там мы слышим из Вашингтона и штаб-квартиры НАТО? "Давайте вместе будем бороться с терроризмом". Вы видите, какое прозрение?», — заключил Баранец.

Федеральное агентство новостей /

Напомним, ранее глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, объясняя провал американской военной миссии в Афганистане, возложил ответственность за произошедшее на администрацию предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, которая приняла решение о сокращении численности американского военного контингента в этой стране до 2,5 тысяч. При этом предыдущая администрация США добилась от афганских властей освобождения пяти тысяч пленных талибов* (членов запрещенной в РФ радикальной группировки» и ряда видных военных командиров боевиков, напомнил Блинкен.

А нынешнему президенту США, по его словам, досталось лишь сделать выбор – закончить военную миссию в Афганистане или допустить возобновление террористических атак на американские и афганские города.

* «Талибан»1, талибы — радикальное движение, деятельность которого запрещена в РФ решением Верховного суда, и его последователи.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации