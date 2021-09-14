Sohu: жесткая позиция России по Восточной Европе привела в отчаяние США и НАТО

Твердая позиция России во внешней политике поставила США и их европейских союзников по НАТО в крайне непростое положение. В то время как Вашингтон отчаянно пытается нарастить военное присутствие в Восточной Европе, Россия проводит крупномасштабные учения «Запад-2021» совместно с Белоруссией. Об этом заявили эксперты китайского издания Sohu.

Аналитики убеждены, что наиболее напряженным регионом для Москвы и США остается Восточная Европа. Пентагон, не намеренный ослаблять свое влияние на этой территории, основательно вооружил европейских союзников по Альянсу и начал регулярно проводить с ними маневры.

Кроме того, Вашингтон периодически применяет против России экономические рычаги давления в виде санкций. Так он пытается расстроить деловые связи между своим оппонентом и Европой.

«Однако Россия — не та страна, которую можно запугать», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

flickr.com / CC BY-SA 3.0

Китайские обозреватели подчеркнули, что за последние годы Москва не только пополнила свой военный арсенал современным оружием, но и смогла составить конкуренцию США по уровню экспорта боевой техники. Все это ставит под сомнение мировую гегемонию Вашингтона.

«Соединенные Штаты не откажутся от своих амбиций, а Россия не допустит, чтобы кто-то блокировал ее развитие. Таким образом, похоже, что американо-российская война действительно неизбежна», — убеждены в Sohu.

Потенциальным плацдармом для возможного конфликта может стать Восточная Европа. Именно поэтому Пентагон старательно усиливает позиции в этом регионе некоторых европейских стран — членов НАТО, в частности Польши и Украины.

«Однако Россия не отступает ни на шаг», — констатировали китайские эксперты.

фото пресс-службы МО /

Авторы статьи напомнили, что 10 сентября стартовали масштабные учения России и Белоруссии «Запад-2021». В них задействованы до 200 тыс. военных, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, включая свыше 290 танков, а также до 15 кораблей.

Эти маневры стали красноречивым ответом на всевозможные провокации со стороны Североатлантического Альянса и фактически показали, что в случае военного конфликта Белоруссия станет стратегически выгодной позицией для российской армии.

«Такая жесткая позиция России довела европейских союзников США до отчаяния», — резюмировали аналитики.

Российско-белорусские учения «Запад-2021» вызвали серьезное беспокойство в Прибалтике и Польше. О том, почему Варшава решила даже ввести чрезвычайное положение на своей территории, читайте в нашей статье.