Арабоязычная аудитория сможет увидеть фильм «Шугалей-3. Возвращение» с переводом

Боевик «Шугалей-3. Возвращение» был переведен на арабский язык. Эта работа потребовала особенной деликатности, учета менталитета и языковых особенностей потенциальных зрителей.

Возможность представить трилогию «Шугалей» иностранным зрителям стала серьезным и очень важным шагом для всей мировой общественности, считает переводчик фильма. По его словам, о событиях, происходящих в Ливии, люди могут узнать только из СМИ, которые не способны передать всей глубины страданий простых граждан. Именно этот проект позволил всему миру прикоснуться к истории в ее деталях.

«И это многое для меня значит, для меня большая честь стать частью благого дела», — цитирует специалиста «Ньюинформ».

Перевод картины потребовал скрупулезного подхода, так как его осложняло обилие диалектов арабского языка. Кроме этого, важно было исключить двусмысленность, характерную для русского языка.

Особого внимания потребовали и неоднозначные моменты, присутствующие в фильме. Российский боевик затрагивает сложные вопросы политики и терроризма. В некоторых странах эти темы под запретом, поэтому работа велась очень деликатно. Теперь арабоязычной аудитории предстоит оценить переведенную картину «Шугалей-3. Возвращение».