В России предложили ограничивать связь во время чрезвычайных ситуаций

Минцифры России предложило разрешить ограничивать или приостанавливать использование любых сетей и средств связи во время чрезвычайных ситуаций.

Согласно документу, нововведение коснется ЧС природного и техногенного характера. Отмечается, что предложения координационного органа должны доводятся ‎до ведомства с использованием любых видов связи и рассматриваться немедленно.

«Настоящее положение вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует в течение шести лет», — говорится в документе.

Оператор не всегда имеет возможность обеспечить абонентов связью в случаях ЧС, объяснили авторы инициативы. Минцифры, в свою очередь, получит возможность ограничивать пользование сетями связи для обеспечения взаимодействия правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.