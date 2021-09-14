Контракт с Китаем позволит Beluga Group обновить российский алкогольный рынок

Российская компания Beluga Group займет место лидера дистрибуции иностранных вин в РФ, если заключит договоренности с виноделами китайских фирм Great Wall Wine, Tonghua и Changyu.

В мае текущего года Beluga Group объявила о намерении в три раза увеличить долю дистанционной торговли в розничной выручке. В 2020 году такая реализация сумела принести только 3% доходов от розничных подразделений компании.

Буквально к 2024 году доля дистанционных продаж Beluga Group увеличится до 15%. Сразу же вырастет и размер розничного бизнеса, который фирма планирует вывести на показатель в 80 млрд рублей, а на удаленные продажи придется не меньше 8 миллиардов.

Заключение контракта с китайскими компаниями поможет Beluga Group реализовать эти планы. В частности, за счет реализации продукции из КНР расширяется предложение на рынке РФ, которое постепенно будет ориентироваться на премиальную продукцию.

pixabay.com /

Онлайн-продажи алкогольной продукции на территории России запрещены с 2007 года. Покупатель может зарезервировать товар у Beluga Group через онлайн-магазин «Винлаб», однако забирать его придется лично в торговой точке. Летом текущего года в стране открыли юбилейный, 700-й магазин «Винлаб».

Что касается китайских компаний, то Great Wall была заложена в 1983 году холдингом COFCO. Именно благодаря деятельности этой фирмы в КНР появились первые бутилированные красные, белые и игристые вина. Товары Great Wall были представлены на самых главных китайских мероприятиях, включая Олимпиаду в Пекине и саммит G20 в Шанхае.

pexels.com /

Экономист Сергей Луконин в интервью «Экономике сегодня» сообщил, что китайские фирмы заинтересованы в реализации своих товаров на российском рынке.

«Интерес к РФ у китайских бизнесменов есть, вопрос, что из этого получится. Если разговор идет о попытках создать что-то французское в Китае, то это малоперспективно, а если о вине с китайской «фишечкой», то наоборот», — отметил эксперт.

Заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН подчеркнул, что сотрудничество российской Beluga Group и китайской Great Wall может принести первой компании неплохую прибыль и обновить алкогольный рынок РФ, однако многое в этом вопросе будет зависеть от реализации проекта.

Подробнее ознакомиться с материалом можно на сайте издания «Экономика сегодня».