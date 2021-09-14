«Спецоперация британцев»: политолог Карнаухов высказался об «отравлении» Навального

Политолог Сергей Карнаухов считает, что история с якобы отравлением блогера Алексея Навального является частью спецоперации британских спецслужб.

Карнаухов участвовал в стриме политолога Александра Сосновского «Стена Сосновского». Темой беседы стала история с «отравлением» блогера Алексея Навального. Коллеги обсудили в эфире фрагмент разговора немецкой журналистки Лианы Тойеркауф с доктором Филиппом Якоби, прилетевшим в Россию после случившегося с блогером в самолете. Ей удалось выяснить, что медик не брал на борт воздушного судна большое количество атропина — с собой у него было только шесть миллиграммов вещества. Также он сообщил, что получил определенные инструкции в берлинском центре «Шарите».

«В «Шарите» он получил указание не давать Навальному атропин. Его ему дали для того, по словам Якоби, чтобы при проведении анализов в Берлине установить, давали ли русские врачи Навальному атропин», — заявила журналистка.

По мнению Сосновского, в «Шарите» отрицали отравление Навального ядом группы «Новичок». В противном случае в отношении применения атропина были бы иные инструкции, убежден политолог. После инцидента журналисты упоминали препарат в качестве антидота, благодаря которому омские врачи спасли блогера. Тем временем химик Леонид Ринк считает, что той дозы, которую ввели пациенту с этой целью, было бы недостаточно.

Сергей Карнаухов отметил, что история с «отравлением» рассчитана не на тех, кто может узнать сведения о применении атропина в медицине. Обыватели же могут воспринять новости о введении препарата Навальному как свидетельство о попытке отравления.

«Речь идет о лжи, которая основана на лжи и построена на лжи, слова правды здесь нет. Поэтому надо понимать, что с момента, когда в деле появляется атропин, начинает разворачиваться полноценно спецоперация британцев со всем арсеналом, что у них имеется», — заявил Карнаухов.

Политолог добавил, что атропин имеет широкую сферу применения в медицине, пишет Федеральное агентство новостей. Препарат часто используют, прежде чем подключить больного к ИВЛ, что и делали с Алексеем Навальным, и это объясняет малую дозу вещества, заключил политолог.