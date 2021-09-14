Угрозы со стороны мигранта вынудили Милонова обратиться в прокуратуру и ФСБ

Депутат Госдумы Виталий Милонов готовит заявления в ФСБ и прокуратуру в связи с угрозами в адрес своей семьи, которые исходили от интернет-пользователя.

Агрессию со стороны анонима вызвала позиция Милонова по конфликту в Нагорном Карабахе, куда парламентарий недавно ездил с гуманитарной миссией. В переписке человек под ником «Джейхун_БМ», который, предположительно, является уроженцем Азербайджана, начал оскорблять депутата, используя нецензурную лексику, а затем стал угрожать его семье.

Милонов в интервью ФАН заверил, что не боится оскорблений, однако намерен привлечь собеседника к ответственности за угрозы в адрес родственников. По словам парламентария, «обращение в ФСБ и прокуратуру уже готовится».

Вторая карабахская война является крупнейшим конфликтом между вооруженными силами Азербайджана и армиями Нагорно-Карабахской Республики (НКР) и Армении с начала 1990-х годов. В ноябре 2020 года президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент РФ опубликовали совместное заявление о полном прекращении огня.