Социолог Шугалей принял участие в круглом столе «Афганский вопрос для России»

Социолог Максим Шугалей поучаствовал в круглом столе «Афганский вопрос для России», который прошел в Оренбурге. Ученый поделился соображениями о ситуации в южноазиатской стране.

Мероприятие состоялось во вторник, 14 сентября, в Оренбурге. В нем принял участие в качестве приглашенного эксперта российский ученый-социолог, президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей. В обсуждении также участвовали представители таджикской и афганской диаспор, студенческого сообщества и ассоциации национальных молодежных общественных объединений Оренбургской области.

Во время обсуждения ученый подверг критике американские вооруженные силы.

«Есть одна самая крупная террористическая организация — это Вооруженные силы США», — заявил Шугалей.

Позже в своем Telegram-канале социолог рассказал, что ему задали много вопросов как ученому, который побывал в Кабуле сразу после переворота. В конце августа Шугалей вылетел в Кабул и проводил там исследования, пока в единственном аэропорту столицы проходила спешная эвакуация из страны американских войск и армий НАТО, которые находились в республике 20 лет.

По словам ученого, представители «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) демонстрировали готовность к диалогу, а вот американцев местные жители упоминали без симпатии. Большинство опрошенных Шугалеем жителей республики уверены, что талибы пришли к власти так быстро, потому что США оставили в Кабуле коррумпированное и слабое правительство.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации