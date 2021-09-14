Бесплатное пиво и попкорн. Как британские компании пытаются вернуть сотрудников с удаленки

Спустя 18 месяцев пандемии коронавируса крупные британские компании начали переводить сотрудников обратно в офис. Чтобы убедить своих специалистов вернуться на рабочее место, они заманивают их различными угощениями и подарками, сообщает британское издание The Guardian.



Например, Корпорация лондонского Сити (муниципальная администрация города) поприветствовала работников, вернувшихся с удаленки, фестивалем бесплатного пива. А инвестиционная компания Fidelity International предложила вернувшемся сотрудникам целую неделю бесплатных завтраков, фрукты, а также тележку со сладкой ватой и попкорном.

Бесплатное питание ожидает и сотрудников юридической компании Slaughter and May (одна из самых известных юридических фирм в мире), которые также получили в подарок бутылки для воды из нержавеющей стали с фирменной символикой компании.

pexels.com / fauxels

Как уточняет издание, руководство фирмы рассматривает даже возможность введения нового гибкого графика работы: 60% рабочего времени в офисе, 40% — работа из дома.

«Естественно, некоторые люди очень хотят вернуться в офис, другие испытывают определенные сомнения. Но, несомненно, если они будут знать, что их ждет радушный прием <...> сотрудники будут чувствовать себя увереннее, будут чувствовать себя частью чего-то большего», — рассказал владелец фирмы тренинговой фирмы Essentialise Ли Чемберс.

Ранее стало известно, что производитель полупроводников Nexperia, принадлежащий китайскому холдингу Wingtech, который получает поддержку от правительства КНР, приобрел 100-процентный контроль над крупной британской фабрикой Newport Wafer Fab по производству высокотехнологичных микрочипов.